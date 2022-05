“Ti porto via da qui”. Gemma Galgani, a UeD arriva lui e cambia tutto: “Sei una donna favolosa” (Di venerdì 27 maggio 2022) Nonostante le varie delusioni d’amore Gemma Galgani continua la sua esperienza a Uomini e Donne. non perde la fiducia di poter trovare un uomo con cui costruire una storia stabile e duratura. Dopo essere rimasta senza corteggiatori per diverse settimane, Gemma Galgani ha conosciuto il cavaliere Maurizio, un elegante signore giunto in trasmissione esclusivamente per conoscerla. Inizialmente l’incontro tra loro due era andato bene con la dama che aveva deciso di conoscere Maurizio. Poi però Gemma Galgani ha deciso di interrompere la frequentazione. E nelle ultime puntate ha spiegato il motivo per cui è naufragata anche la relazione con Maurizio: quindi neanche in questa occasione la dama torinese riuscirà ad uscire dal programma con un cavaliere. Già dalle anticipazioni si era capito ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Nonostante le varie delusioni d’amorecontinua la sua esperienza a Uomini e Donne. non perde la fiducia di poter trovare un uomo con cui costruire una storia stabile e duratura. Dopo essere rimasta senza corteggiatori per diverse settimane,ha conosciuto il cavaliere Maurizio, un elegante signore giunto in trasmissione esclusivamente per conoscerla. Inizialmente l’incontro tra loro due era andato bene con la dama che aveva deciso di conoscere Maurizio. Poi peròha deciso di interrompere la frequentazione. E nelle ultime puntate ha spiegato il motivo per cui è naufragata anche la relazione con Maurizio: quindi neanche in questa occasione la dama torinese riuscirà ad uscire dal programma con un cavaliere. Già dalle anticipazioni si era capito ...

Advertising

EnricoLetta : La priorità è ora promuovere una missione militare umanitaria per trasportare via dal porto di #Odessa il #grano. M… - CB_Ignoranza : ?? Ti porto via con me In questa notte fantastica ?? #Salernitana #Cagliari - MarcoMa53035521 : RT @EnricoLetta: La priorità è ora promuovere una missione militare umanitaria per trasportare via dal porto di #Odessa il #grano. Milioni… - Tito99336023 : @BaffoTrsdrn Porto via mia figlia, cerco di capirne il motivo è poi decido. - minuttfminutt : RT @anikeatable: Certo i traumi che mi porto dietro dovuti a manipolazione narcisista non andranno via ora, sulla svalutazione di me stessa… -