Siate pronti a ricevere un messaggio truffa che vi dice che il vostro pagamento a Netflix è stato rifiutato (Di venerdì 27 maggio 2022) Potremmo dire che è un film che si ripete se la battuta non fosse di pessimo gusto, visto che c’è Netflix di mezzo. La piattaforma OTT leader nel settore dell’intrattenimento viene utilizzata da alcuni truffatori per veicolare un possibile furto di dati. Diversi utenti, al momento negli Stati Uniti (ma non è da escludere che questa stessa truffa possa essere tradotta e utilizzata anche in Italia), hanno segnalato il fatto di aver ricevuto messaggi di ALERT rispetto al rifiuto del pagamento della quota mensile dell’abbonamento di Netflix. LEGGI ANCHE > L’app FlixOnline su Android per vedere Netflix gratis (in realtà è una truffa) truffa Netflix sul rifiuto del pagamento dell’abbonamento Gli utenti vengono raggiunti ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 27 maggio 2022) Potremmo dire che è un film che si ripete se la battuta non fosse di pessimo gusto, visto che c’èdi mezzo. La piattaforma OTT leader nel settore dell’intrattenimento viene utilizzata da alcunitori per veicolare un possibile furto di dati. Diversi utenti, al momento negli Stati Uniti (ma non è da escludere che questa stessapossa essere tradotta e utilizzata anche in Italia), hanno segnalato il fatto di aver ricevuto messaggi di ALERT rispetto al rifiuto deldella quota mensile dell’abbonamento di. LEGGI ANCHE > L’app FlixOnline su Android per vederegratis (in realtà è unasul rifiuto deldell’abbonamento Gli utenti vengono raggiunti ...

