Nothing Phone (1): un Android unico nel suo genere, pronto al lancio (Di venerdì 27 maggio 2022) Tutto si può dire di Nothing Phone (1), la nuova creatura dell’ex OnePlus Carl Pei, fuorché non sia originale. Lo smartPhone di Nothing, il primo del suo corso, si presenta al mondo in una veste davvero incredibile: scopriamola insieme! Nothing Phone (1) – 270522 www.computermagazine.itSiamo finalmente giunti ai blocchi di partenza per il prossimo gioiellino di Carl Pei. L’ex OnePlus, dopo aver lasciato la società da lui fondata, si è gettato a capofitto in un nuovo progetto. Nothing, che ha già dato vita alle sue cuffiette true wireless, è pronta a regalarci il suo primo, incredibile smartPhone con a bordo Android. Oltre alle specifiche tecniche, emerse nelle ultime ore, una informazione su tutte sta mandando in visibilio l’utenza: il ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Tutto si può dire di(1), la nuova creatura dell’ex OnePlus Carl Pei, fuorché non sia originale. Lo smartdi, il primo del suo corso, si presenta al mondo in una veste davvero incredibile: scopriamola insieme!(1) – 270522 www.computermagazine.itSiamo finalmente giunti ai blocchi di partenza per il prossimo gioiellino di Carl Pei. L’ex OnePlus, dopo aver lasciato la società da lui fondata, si è gettato a capofitto in un nuovo progetto., che ha già dato vita alle sue cuffiette true wireless, è pronta a regalarci il suo primo, incredibile smartcon a bordo. Oltre alle specifiche tecniche, emerse nelle ultime ore, una informazione su tutte sta mandando in visibilio l’utenza: il ...

jackfollasb : “Ci siamo ispirati alla metro di New York”: nuovi, misteriosi dettagli sul Nothing Phone (1) - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: “Ci siamo ispirati alla metro di New York”: nuovi, misteriosi dettagli sul Nothing Phone (1). - David_c05 : Nothing Phone (1) pronto al lancio con un design inedito: sarà trasparente - LaStampa : “Ci siamo ispirati alla metro di New York”: nuovi, misteriosi dettagli sul Nothing Phone (1).… - ITItalianTech : “Ci siamo ispirati alla metro di New York”: nuovi, misteriosi dettagli sul Nothing Phone (1) -