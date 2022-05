Nkunku, due pretendenti dall'Inghilterra (Di venerdì 27 maggio 2022) Cristopher Nkunku sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Oltre al Liverpool, interessato al giocatore come sostituto di Mohamed... Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022) Cristophersarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Oltre al Liverpool, interessato al giocatore come sostituto di Mohamed...

Advertising

MrRuggier0 : RT @ScoutismoRN: Secondo @sport il Real preferisce Nkunku a Leao perché il Milan chiede troppo per il portoghese. La decisione verrà presa… - teo_acm : RT @ScoutismoRN: Secondo @sport il Real preferisce Nkunku a Leao perché il Milan chiede troppo per il portoghese. La decisione verrà presa… - ScoutismoRN : Secondo @sport il Real preferisce Nkunku a Leao perché il Milan chiede troppo per il portoghese. La decisione verr… - andreaschiassi : @michelenomevero Se vuole andare via e pagano la clausola prendo nkunku e antony sistemando due ruoli. Rimane solo chi vuole rimanere. - Ryubore_ : @VolCasciavit Semplice. Raphina e nkunku. Tutto quello che è meno di questi due non mi farebbe elaborare il lutto.… -