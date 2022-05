Nathalie Guetta | lasciata dal fidanzato mentre gira di Don Matteo | ' Ho pianto sul set'

Advertising

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Don Matteo, Nathalie Guetta rivela: “Girando la scena di un matrimonio sono scoppiata a piangere, ero appena stata lascia… - FQMagazineit : Don Matteo, Nathalie Guetta rivela: “Girando la scena di un matrimonio sono scoppiata a piangere, ero appena stata… - infoitcultura : Nathalie Guetta/ Il fidanzato la lascia mentre gira Don Matteo: 'Ho pianto sul set' - zazoomblog : In Don Matteo ci fa morire dal ridere ma cosa faceva Nathalie Guetta prima di diventare attrice? Incredibile! -… - lostjnpieces : @GioCellRed tu non ti devi permettere di parlare male della fottutissima natalina diotallevi aka nathalie guettà ha… -

Per gli amanti della fiction Don Matteo ,è da sempre Natalina . Nonostante il suo personaggio sia molto amato da tutti,ha raccontato che all'inizio della sua avventura nella fiction di Rai 1 per lei non è stato per ...Al settimanale Di Più parla in una lunga intervista, che interpreta la perpetua . 'Avevo circa quarant'anni ed ero appena stata lasciata dal mio fidanzato. Girando la scena di un ...Le indagini degli inquirenti su un incidente che ha visto protagonista il mezzo di Natalina (Nathalie Guetta) fanno emergere che la vettura era stato presa in prestito dal parroco, che a sua volta ...Una delle protagoniste di Don Matteo è scoppiata in lacrime sul set di Don Matteo. Infatti è arrivata un rivelazione da brividi: cos'è successo.