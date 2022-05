(Di venerdì 27 maggio 2022) "Nel corso del nostro incontro, discuteremo di modi concreti per aiutare l'Ucraina ad esportare i suoi prodotti agricoli utilizzando le infrastrutture dell'Ue: vedremo anche come coordinare meglio le ...

Advertising

Agenzia ANSA

Lo si legge nella lettera inviata dal presidente del Consiglio Europeo Charlesai 27 leader in vista del consiglio di settimana prossima. .... lavorerà per aggregare i Paesi interessati agli acquisti in comune, ildella ... Lo ha detto la primo ministro svedese Magdalena Andersson, in conferenza stampa con Charles. Ore 12. Michel ai 27, coordinamento su iniziative per sblocco grano - Europa Un piano di incontri, attività laboratoriali e iniziative pubbliche che ha permesso a venti giovani del territorio provinciale di approfondire e studiare diversi temi sulla sostenibilità ambientale.Nel suo viaggio nei Balcani, Charles Michel ha incassato l'appoggio alla proposta della comunità geopolitica europea (e ha discusso delle riforme in Bosnia) ...