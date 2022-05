(Di venerdì 27 maggio 2022) La vita sentimentale di, ultimamente, è al centro di numerosi gossip. In molti si stanno chiedendo se davvero abbia un fidanzato fuori da L’Isola dei Famosi o se sia single. A fare un minimo di chiarezza ci ha pensato la diretta. La naufraga, sbarcata sulle spiagge di Playa Sgamada, ha deciso di sfogarsi con Fabrizia Santarelli. Tra le due, infatti, è nata una certa complicità. Senza peli sulla lingua, ha parlato del suo interesse per. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola dei Famosi,si sfoga con Fabrizia Santarelli: “Lo guardavo in televisione”non ha dimenticato ...

Advertising

tuttopuntotv : Mercedesz Henger ancora interessata ad Edoardo Tavassi: “Mi piace” #isola #IsoladeiFamosi #Tavassi - zazoomblog : Isola dei Famosi Mercedesz Henger vuole conquistare ancora Edoardo Tavassi: «Ho avuto un colpo di fulmine» -… - blogtivvu : Mercedesz Henger spiazza: “Colpo di fulmine per Edoardo Tavassi”, la confessione #isola - StraNotizie : Edoardo, la confessione di Mercedesz Henger: “Colpo di fulmine, mi piace ancora” - zazoomblog : Isola dei Famosi 2022 Mercedesz Henger contro Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto - #Isola #Famosi #Mercedesz… -

ed Edoardo Tavassi: nessun amore all'Isola dei Famosi 2022 L'arrivo disull' Isola dei Famosi 2022 aveva fatto sognare Edoardo Tavassi che, alla ricerca dell'amore, ..., poco prima di arrivare in Honduras, ha rivelato di essere interessata al fratello di Guendalina Tavassi. E anche dopo averlo conosciuto personalmente non ha fatto mistero di provare ...Mercedesz Henger nelle ultime ore ha confessato a Fabrizia Santarelli di provare ancora qualcosa per Edoardo Tavassi: Ho avuto un colpo di fulmine con Edoardo. Ma non è che l’ho avuto qui, o meglio no ...All'Isola dei Famosi 2022 Mercedesz Henger ha rimproverato di Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto di non collaborare: i tre sono su Playa Sgamada. Su Playa Sgamada, dove finiscono i meno votati dell ...