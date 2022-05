MediaForEurope può prendersi tutta Mediaset España

(Di venerdì 27 maggio 2022) La CMNV approva l’Opa di MfE suExpansión, pagina 5. La Commissione spagnola per i valori mobiliari (CNMV) ha autorizzato ieri l’offerta pubblica di acquisto lanciata il 15 marzo dal gruppo audiovisivo italiano Media For Europe (MfE), controllato dalla famiglia Berlusconi, per il 100% del capitale sociale della sua controllata spagnola. L’offerta di MfE, che è stata ammessa al trattamento da parte della CNMV quasi un mese fa, ha come obiettivo l’intero capitale sociale di– proprietaria dei canali Telecinco e Cuatro – anche se deve essere escluso il 55,69% delle azioni del gruppo spagnolo già controllato dalla società italiana. L’offerta copre quindi effettivamente il 44,31% della filiale spagnola, pari a circa 138,8 milioni di azioni. ...

Advertising

ilGiornale.it

Mfe -chiude il primo trimestre in utile e, a fronte di ricavi in crescita, conferma gli ... e il cfo Marco Giordaniaugurarsi un dividendo anche per il prossimo anno, nel breve gli ...Questo Paese nondirsi una sorpresa in ambito economico internazionale, soprattutto grazie alle ... Proprio sull'ultimo punto, non possiamo non menzionareè il nuovo nome dell'... Mediaset fa il pieno di ricavi (+3%). Confermati gli obiettivi