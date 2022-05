LIVE MotoGP, GP Italia 2022 in DIRETTA: Nakagami comanda la FP1! 2° Bagnaia e 5° Bastianini (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.34: Da notare le grandi difficoltà di Marc Marquez in 17ma piazza a 0.835. 10.33: 1:47.186 con una coppia di medie per Bastianini, sempre quinto a 0.146. Quartararo al momento è settimo, non brillantissio a 0.353, prima Yamaha del lotto. 10.34: Bagnaia e Bastianini girano sul passo di 1:47.2 e di 1:47.3. 10.32: 1:47.1 e 1:47.3 in questo giro per Bagnaia e Bastianini che non migliorano il loro tempo. 10.31: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 30 T. Nakagami 1:47.040 2 41 A. ESPARGARO +0.030 3 63 F. Bagnaia +0.030 4 42 A. RINS +0.031 5 23 E. Bastianini +0.216 6 20 F. ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.34: Da notare le grandi difficoltà di Marc Marquez in 17ma piazza a 0.835. 10.33: 1:47.186 con una coppia di medie per, sempre quinto a 0.146. Quartararo al momento è settimo, non brillantissio a 0.353, prima Yamaha del lotto. 10.34:girano sul passo di 1:47.2 e di 1:47.3. 10.32: 1:47.1 e 1:47.3 in questo giro perche non migliorano il loro tempo. 10.31: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 30 T.1:47.040 2 41 A. ESPARGARO +0.030 3 63 F.+0.030 4 42 A. RINS +0.031 5 23 E.+0.216 6 20 F. ...

Advertising

CristianFracca3 : @VR46RacingTeam @MooneyGroup @VRRidersAcademy @MotoGP @Luca_Marini_97 @Marco12_B @ducaticorse @_Nicco23 @FIM_live… - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Mugello: le prove libere in diretta LIVE #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #ItalianGP - ClaudioSanti1 : RT @SkySportMotoGP: ?? ?? #VR46: 'Del Mugello 2006 non ricordo l'ultimo giro' ??? La lotta per la vittoria tra @ValeYellow46 e @LorisCapirossi… - dianatamantini : LIVE - La diretta delle prime prove libere MotoGP del Gran Premio d'Italia al Mugello. Gli aggiornamenti in tempo r… - sportli26181512 : MotoGP, GP Mugello: le prove libere in diretta LIVE: Sta per iniziare la prima sessione in pista del GP Italia: le… -