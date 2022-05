(Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Elena Altieri, 31enne, e Massimo Cicchiello, 44enne, entrambi di Benevento, sono statia 4 mesi di reclusione da parte del Tribunale di Benevento, Giudice Monocratico dott. Perrotta, perché ritenuti responsabili del reato diin concorso. In particolare la Altieri (difesa dall’avv.to Gerardo Giorgione) si sarebbe appropriata di somme di denaro facenti parti dell’incasso del tabacchino presso cui lavorava di proprietà di Gianluca Galilei (costituita parte civile con il patrocinio dell’Avv.to Mario Cecere). In altre occasioni la stessa Altrieri avrebbe effettuato delle ricariche postepay in favore di Cicchiello (difeso dall’avv.to Antonio Leone) senza incassare il corrispettivo. Per entrambi condanna a mesi 4 con pena sospesa e risarcimento dei danni patiti ...

Advertising

anteprima24 : ** Appropriazione indebita, condannati due beneventani ** - ilmaio23 : @stemagni76 Diamo a Putin tutti questi generosi elargitori di cose altrui. Includerei l'intero governo italiano, es… - ginadegasperi : RT @laltrodiego: @LiaQuartapelle @navalny Goditi l'inizio 'carriera' di #Navalny. •2008, fonda un movimento contro l'immigrazione •2077-20… - voltes48 : RT @laltrodiego: @LiaQuartapelle @navalny Goditi l'inizio 'carriera' di #Navalny. •2008, fonda un movimento contro l'immigrazione •2077-20… - Antobello : RT @laltrodiego: @LiaQuartapelle @navalny Goditi l'inizio 'carriera' di #Navalny. •2008, fonda un movimento contro l'immigrazione •2077-20… -

LA NAZIONE

Mathai Kas, ex ufficiale dell'Aeronautica indiana, che, nel corso del suo servizio, è stato trasferito 28 volte poiché ha sollevato le questioni die corruzione nell'..., questo è il possibile reato per chi fa sue banconote o altro ritrovati in strada o in altri luoghi pubblici. Multa o addirittura una pena detentiva le conseguenze. 'Nessuno ... Appropriazione indebita, legale a processo Russia Aleksej Navalnyj ( nella foto ), il principale oppositore del regime di Vladimir Putin, ha perso l’appello contro la sentenza con cui a marzo era stato condannato... Leggi ...A fine marzo si era visto estendere la sua pena a 9 anni, dopo essere stato condannato per appropriazione indebita per delle donazioni fatte da organizzazioni politiche e per oltraggio alla corte. Una ...