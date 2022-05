Amici 21, Luigi Strangis a Sanremo? La scelta di Amadeus (Di venerdì 27 maggio 2022) A dare la notizia della probabile partecipazione del vincitore di Amici 21 Luigi Strangis al Festival di Sanremo 2023 è stato il settimanale “Oggi” in edicola in questi giorni. Molto vicino a Maria De Filippi (che ha intervistato spesso) e ai suoi fidati autori, il giornale che si occupa di gossip e tv ha fatto sapere che Amadeus, che anche per il prossimo anno sarà conduttore e autore del Festival, sarebbe già un grande estimatore di Luigi e lo vorrebbe fortemente sul palco dell’Ariston. Del resto anche lo scorso anno a Sanremo c’era una bella “quota Amici”, vista la partecipazione di Sangiovanni e Aka7even. Non resta dunque che capire con quale etichetta discografica e soprattutto con quale brano eventualmente gareggerebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 27 maggio 2022) A dare la notizia della probabile partecipazione del vincitore di21al Festival di2023 è stato il settimanale “Oggi” in edicola in questi giorni. Molto vicino a Maria De Filippi (che ha intervistato spesso) e ai suoi fidati autori, il giornale che si occupa di gossip e tv ha fatto sapere che, che anche per il prossimo anno sarà conduttore e autore del Festival, sarebbe già un grande estimatore die lo vorrebbe fortemente sul palco dell’Ariston. Del resto anche lo scorso anno ac’era una bella “quota”, vista la partecipazione di Sangiovanni e Aka7even. Non resta dunque che capire con quale etichetta discografica e soprattutto con quale brano eventualmente gareggerebbe ...

