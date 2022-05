All’Isola dei Famosi cibo e cure di nascosto? Parla un ex concorrente

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 27 maggio 2022) In queste ultime settimane sono imperversate moltissime polemiche sulla chirurgia esteticadei16. Secondo alcuni i naufraghi riceverebbero dei trattamenti mentre si trovano in Honduras. Altri ancora insinuano che la produzione gli dia deldi. A placare le polemiche è arrivato un ex naufrago, che partecipòproprio quando ci fu Soleil Sorge, Luca Vismara. Scopriamo cosa ha detto su questi presunti trattamenti. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei16 Luca Vismara difende l’Isola: “Ma cosa dite? non è assolutamente vero!“ Luca Vismara è stato un grande protagonista dell’Isola dei. Arrivato in finale, vide però trionfare Marco Maddaloni, il fratello della naufraga eliminata quest’anno: Laura ...