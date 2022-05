Vino | Ca' di Rajo | i fratelli del Raboso approdano in Friuli e nasce Aganis

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Idel vitignoconquistano il. Dall'acquisizione di una realtà da tempo dismessa nei pressi di Borgo Salariis a Treppo Grande, in provincia di Udine,, il nuovo progetto di Simone, Fabio e Alessio Cecchetto, i tre giovani alla guida della trevigiana Ca' di. Un investimento pari a cinque milioni di euro per i prossimi cinque anni è l'impegno economico preventivato dai tre per l'avvio della nuova cantina che punta su varietà autoctone, come Refosco e Friulano, enoturismo e sostenibilità. Da anni impegnati nella valorizzazione dele del metodo di allevamento a Bellussera, oggi in via di estinzione, i tresi propongono dunque di esportare in...