Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2022 ore 07 | 30

(Di giovedì 26 maggio 2022)DEL 26 MAGGIOORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACOME DI CONSUETO IN QUESTE ORE TRAFFICO CHE SI STA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA. VEDIAMO NEL DETTAGLIO, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LE USCITA DIRAMAZIONESUD E APPIA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA TOR BELLA MONACA E NOMENTANA. PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO SI SONO FORMATE CODE SULLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DA TORRENOVA. TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SEMPRE IN INGRESSO ASULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. DISAGI SULLA PONTINA, TRAFFICO GIÀ ...