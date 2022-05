Tita e Lela ritrovano il mare, le due tartarughe sono state liberate (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - Un piccolo viaggio a bordo di un gommone, in appositi contenitori costantemente bagnati, destinazione: il mare aperto, finalmente. E' ricominciata oggi, a largo del promontorio di Portofino, la seconda vita di Tita e Lela, due tartarughe della specie Caretta caretta nel centro di recupero dell'Acquario di Genova. Il rilascio è avvenuto questa mattina. Tita era stata individuata in difficoltà il 2 ottobre scorso da un diportista nelle acque antistanti l'Area Marina Protetta di Portofino. È stata poi portata all'Acquario grazie al coinvolgimento della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure che ne aveva curato il trasferimento. Al suo arrivo l'animale pesava 36 chili. Lo staff medico-scientifico dell'Acquario, dopo i controlli di routine - esami del sangue, tamponi, radiografie ed ecografia – ... Leggi su agi (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - Un piccolo viaggio a bordo di un gommone, in appositi contenitori costantemente bagnati, destinazione: ilaperto, finalmente. E' ricominciata oggi, a largo del promontorio di Portofino, la seconda vita di, duedella specie Caretta caretta nel centro di recupero dell'Acquario di Genova. Il rilascio è avvenuto questa mattina.era stata individuata in difficoltà il 2 ottobre scorso da un diportista nelle acque antistanti l'Area Marina Protetta di Portofino. È stata poi portata all'Acquario grazie al coinvolgimento della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure che ne aveva curato il trasferimento. Al suo arrivo l'animale pesava 36 chili. Lo staff medico-scientifico dell'Acquario, dopo i controlli di routine - esami del sangue, tamponi, radiografie ed ecografia – ...

