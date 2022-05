Scherma, Coppa del Mondo 2022: ultimo appuntamento della stagione per la spada (Di giovedì 26 maggio 2022) Cala il sipario sulla Coppa del Mondo di spada, con gli ultimi due appuntamenti prima di un’estate che porterà ad Europei e Mondiali. Sarà un weekend molto importante, soprattutto nelle prove a squadre, con i quartetti che devono ancora affinare gli ultimi dettagli e cercano un risultato positivo prima degli eventi da medaglia. Gli uomini saranno impegnati in Georgia a Tbilisi, mentre le donne saranno di scena in Polonia a Katowice. Sarà un’Italia in cerca di riscatto quella che si presenta in Georgia questo fine settimana. C’è grande attesa soprattutto per la prova a squadre, dove gli azzurri hanno fatto veramente molta fatica quest’anno. Il miglior piazzamento è un settimo posto ed il CT Dario Chiadò si aspetta un importante cambio di rotta in quest’ultimo appuntamento della ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Cala il sipario sulladeldi, con gli ultimi due appuntamenti prima di un’estate che porterà ad Europei e Mondiali. Sarà un weekend molto importante, soprattutto nelle prove a squadre, con i quartetti che devono ancora affinare gli ultimi dettagli e cercano un risultato positivo prima degli eventi da medaglia. Gli uomini saranno impegnati in Georgia a Tbilisi, mentre le donne saranno di scena in Polonia a Katowice. Sarà un’Italia in cerca di riscatto quella che si presenta in Georgia questo fine settimana. C’è grande attesa soprattutto per la prova a squadre, dove gli azzurri hanno fatto veramente molta fatica quest’anno. Il miglior piazzamento è un settimo posto ed il CT Dario Chiadò si aspetta un importante cambio di rotta in quest’...

Advertising

rubio_chef : Kholoud Al-Mutairi, la schermitrice più importante del #Kuwait, si è ritirata dalla Coppa del Mondo di scherma in c… - ematr_86 : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO SPADA – I 22 AZZURRI IN GARA NELLE ULTIME TAPPE DELLA STAGIONE PER GLI UOMINI A TBILISI E PER LE DONNE A… - sportface2016 : #Scherma, Coppa del Mondo 2022 di spada: 10 azzurri in gara a Tbilisi e 12 azzurre in Polonia nel fine settimana - usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO SPADA – I 22 AZZURRI IN GARA NELLE ULTIME TAPPE DELLA STAGIONE PER GLI UOMINI A TBILISI E PER LE DONNE A… - ines_bianca : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO SPADA – I 22 AZZURRI IN GARA NELLE ULTIME TAPPE DELLA STAGIONE PER GLI UOMINI A TBILISI E PER LE DONNE A… -