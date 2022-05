Roma-Feyenoord 1-0, Veretout e Cristante in coro: “Vincere una coppa è incredibile” (Di giovedì 26 maggio 2022) “I Romanisti aspettavano questo momento da tanto tempo. Vincere una coppa è qualcosa di incredibile. I tifosi rimasti a Roma ci aspettino, tra un po’ arriviamo a festeggiare con loro. Contro il Torino avevo fatto una buona partita e io sono a disposizione del mister. Quando entro devo dare sempre il 100%. La Roma è una grande società e sono felice. Quest’anno volevamo portare a casa un trofeo. Il nostro è un grande gruppo, anche lo staff. Voglio ringraziare tutta la gente che lavora per noi e i tifosi. Il trofeo è di tutti, non solo dei giocatori“. Così Jordan Veretout, comprensibilmente al settimo cielo per il trionfo della Roma in Conference League; i giallorossi hanno sconfitto il Feyenoord in finale per 1-0, grazie a un gol ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) “Inisti aspettavano questo momento da tanto tempo.unaè qualcosa di. I tifosi rimasti aci aspettino, tra un po’ arriviamo a festeggiare con loro. Contro il Torino avevo fatto una buona partita e io sono a disposizione del mister. Quando entro devo dare sempre il 100%. Laè una grande società e sono felice. Quest’anno volevamo portare a casa un trofeo. Il nostro è un grande gruppo, anche lo staff. Voglio ringraziare tutta la gente che lavora per noi e i tifosi. Il trofeo è di tutti, non solo dei giocatori“. Così Jordan, comprensibilmente al settimo cielo per il trionfo dellain Conference League; i giallorossi hanno sconfitto ilin finale per 1-0, grazie a un gol ...

