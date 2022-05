Paura in mare: barca partita da Nettuno prende fuoco al largo di Gaeta (Di giovedì 26 maggio 2022) Alle 18 circa di ieri, 25 maggio, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Gaeta veniva allertata sul numero di emergenza 1530 in relazione ad un incendio a bordo di un’imbarcazione da diporto di circa 15 metri in navigazione in una zona di mare antistante il comune di Mondragone, a circa 13 miglia dal porto di Gaeta. Il comando della Capitaneria di porto disponeva l’immediato invio sul posto della motovedetta CP 856 che partiva alla massima velocità consentita. A bordo risultavano presenti 2 persone di sesso maschile di circa 45 anni che, partite dal porto di Nettuno e in viaggio di trasferimento per Pozzuoli, erano stati colti dal sinistro. I due accusavano un principio di intossicazione a causa del fumo acre respirato ed evidenziavano che l’unità aveva cominciato ad imbarcare ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 26 maggio 2022) Alle 18 circa di ieri, 25 maggio, la Sala Operativa della Guardia Costiera diveniva allertata sul numero di emergenza 1530 in relazione ad un incendio a bordo di un’imzione da diporto di circa 15 metri in navigazione in una zona diantistante il comune di Mondragone, a circa 13 miglia dal porto di. Il comando della Capitaneria di porto disponeva l’immediato invio sul posto della motovedetta CP 856 che partiva alla massima velocità consentita. A bordo risultavano presenti 2 persone di sesso maschile di circa 45 anni che, partite dal porto die in viaggio di trasferimento per Pozzuoli, erano stati colti dal sinistro. I due accusavano un principio di intossicazione a causa del fumo acre respirato ed evidenziavano che l’unità aveva cominciato ad imre ...

