Morto a 67 anni Ray Liotta | è stato Henry Hill in “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ray, il formidabile attore la cui carriera è decollata nel 1990 con ‘’ di, èa 67. A dare per primo la notizia èil sito di Deadline, spiegando che l’attore ènel sonno nella Repubblica Dominicana, dove stava girando il film ‘Dangerous Waters’.lascia una figlia, Karsen. E la fidanzata Jacy Nittolo, che lo aveva seguito sul set ai Caraibi. La coppia era prossima alle nozze.stava vivendo un momento di grande rinascita. Gli ultimi sui impegni cinematografici includono ‘I molti santi del New Jersey’, ‘Storia di un matrimonio’ – per il quale ha ricevuto un Indie Spirit Award – e ‘No Sudden Move’. Aveva finito di ...