Manfredi e Gualtieri ai 130 anni del Mattino: «Fondi europei, gestione ai Comuni» (Di giovedì 26 maggio 2022) Tra gli eventi più attesi - nell'ambito dei festeggiamenti del 130esimo anniversario de Il Mattino - il dibattito tra il sindaco Gaetano Manfredi e il primo cittadino di Roma Roberto... Leggi su ilmattino (Di giovedì 26 maggio 2022) Tra gli eventi più attesi - nell'ambito dei festeggiamenti del 130esimoversario de Il- il dibattito tra il sindaco Gaetanoe il primo cittadino di Roma Roberto...

Advertising

NapoliOpen : News #Napoli @OpenNapoli: 'Il Sindaco Manfredi all’incontro con il Sindaco di Roma Gualtieri per i 130 anni de Il M… - ComuneNapoli : Una giornata di riflessione sulla situazione del Paese a Palazzo Reale per celebrare i 130 anni del quotidiano «Il… - mattinodinapoli : Manfredi e Gualtieri al forum del Mattino: «Maggiori poteri per governare le grandi città» - FrancyP_ : @VincenzoPuro @giodiamanti Sono i grillini a farlo. A Napoli e Bologna hanno votato Manfredi e Lepore, a Roma il vo… - DanielaDaffin : RT @FrancyP_: @fuffa46 @TIZIANAPOESIA @vanabeau Niente di più falso. A Roma hanno votato Gualtieri non Michetti, così come Manfredi a Napol… -