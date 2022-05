LIVE Sonego-Sousa 6-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il tiebreak deciderà il primo set (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Sousa. Stecca il dritto Lorenzo. 6-6 Game Sonego. Servizio e dritto. Si va al tiebreak. AD-40 Lunga la risposta di Sousa, palla del tiebreak. 40-40 Fortunato Sonego, che trova l’incrocio delle righe con la seconda, e si scusa con l’avversario. 40-AD Set point Sousa. Stavolta non supera la rete la palla corta di dritto di Lorenzo, che non deve abusare di questa soluzione. 40-40 Che coraggio per Sonego! L’azzurro chiama a rete l’avversario con la palla corta, chiudendo poi al volo. 40-AD Set point Sousa. Ancora bene con il dritto Joao, che si procura la terza palla set. 40-40 ACE Sonego, che infiamma il pubblico! Si va ai vantaggi anche in ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0. Stecca il dritto Lorenzo. 6-6 Game. Servizio e dritto. Si va al. AD-40 Lunga la risposta di, palla del. 40-40 Fortunato, che trova l’incrocio delle righe con la seconda, e si scusa con l’avversario. 40-AD Set point. Stavolta non supera la rete la palla corta di dritto di Lorenzo, che non deve abusare di questa soluzione. 40-40 Che coraggio per! L’azzurro chiama a rete l’avversario con la palla corta, chiudendo poi al volo. 40-AD Set point. Ancora bene con il dritto Joao, che si procura la terza palla set. 40-40 ACE, che infiamma il pubblico! Si va ai vantaggi anche in ...

Advertising

infoitsport : Sonego-Sousa, diretta live 2° turno Roland Garros 2022: orario tv, risultato, precedenti e previsioni meteo oggi - qnazionale : Roland Garros, day 5 LIVE: Medvedev apre il centrale, Sonego per pranzo- - infoitsport : LIVE Sonego-Sousa, Roland Garros 2022 in DIRETTA: match equilibrato, in palio il 3° turno - zazoomblog : LIVE – Sonego-Sousa Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Sousa #Roland #Garros #2022: - zazoomblog : LIVE – Sonego-Sousa Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Sousa #Roland #Garros #2022: -