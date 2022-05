‘Jobs act forever’, sguardo sul futuro dal libro di Francesco Rotondi (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Uno sguardo verso il futuro del mercato del lavoro, ripartendo dalle indicazioni del Jobs Act. E’ il messaggio che arriva dalla presentazione dell’ultimo libro, ‘Jobs Act forever’ (ed. Rubbettino), del giuslavorista e avvocato Francesco Rotondi, founder dello studio LabLaw, tenutasi ieri pomeriggio al Palazzo dell’Informazione Adnkronos a Roma. “Credo che conoscere il passato e confrontarsi -ha detto Rotondi- con esso sia necessario per costruire il futuro. L’idea di scrivere il libro mi è venuto mentre concludevo il precedente, con le interviste ai ministri del Lavoro degli ultimi 20 anni. E’ in questo arco di tempo il Jobs act è l’unico tentativo di riforma dell’intero sistema e non solo del diritto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Unoverso ildel mercato del lavoro, ripartendo dalle indicazioni del Jobs Act. E’ il messaggio che arriva dalla presentazione dell’ultimoAct(ed. Rubbettino), del giuslavorista e avvocato, founder dello studio LabLaw, tenutasi ieri pomeriggio al Palazzo dell’Informazione Adnkronos a Roma. “Credo che conoscere il passato e confrontarsi -ha detto- con esso sia necessario per costruire il. L’idea di scrivere ilmi è venuto mentre concludevo il precedente, con le interviste ai ministri del Lavoro degli ultimi 20 anni. E’ in questo arco di tempo il Jobs act è l’unico tentativo di riforma dell’intero sistema e non solo del diritto ...

Roma, 26 mag. (Labitalia) - Uno sguardo verso il futuro del mercato del lavoro, ripartendo dalle indicazioni del Jobs Act. E' il messaggio che arriva dalla presentazione dell'ultimo libro, 'Jobs Act forever' (ed. Rubbettino), del giuslavorista e avvocato Francesco Rotondi, founder dello studio LabLaw, tenutasi ...