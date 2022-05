Incendio a Stromboli, le fiamme domate dopo una notte di paura: i danni del rogo visti dal mare (Di giovedì 26 maggio 2022) Ecco come appare l’isola di Stromboli, dopo il vasto Incendio boschivo scoppiato mercoledì mattina e alimentato nella notte dal vento di Scirocco. Alcuni focolai sono ancora attivi e i canadair sono all’opera per effettuare lanci che si spera possano essere risolutivi. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sono partite dal set cinematografico della fiction Rai con Ambra Angiolini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Ecco come appare l’isola diil vastoboschivo scoppiato mercoledì mattina e alimentato nelladal vento di Scirocco. Alcuni focolai sono ancora attivi e i canadair sono all’opera per effettuare lanci che si spera possano essere risolutivi. Secondo le prime ricostruzioni, lesono partite dal set cinematografico della fiction Rai con Ambra Angiolini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

vigilidelfuoco : #Vigilidelfuoco al lavoro con due #Canadair, un elicottero e squadre a terra per un #incendio che dalle 10 sta inte… - vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - LaStampa : Stromboli, la procura apre un’inchiesta per l’incendio divampato sul set della fiction sulla Protezione Civile con… - superdrumm : #Stromboli, Per le riprese della fiction sulla Protezione civile serve un piccolo rogo ma divampa un mega incendio.… - Strippilippi : RT @davidemaggio: Rai Fiction a Stromboli, cinque ettari di macchia mediterranea in fumo. Roba da non crederci: la serie è dedicata alla #… -