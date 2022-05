Gucci: accordo sull'integrativo per le pelletterie in Toscana (Di giovedì 26 maggio 2022) È stato sottoscritto il contratto integrativo interaziendale tra le pelletterie Garpe, Gpa, Gt e le organizzazioni sindacali Femca Cisl e Filctem Cgil e le rispettive Rsu. Dell'accordo beneficeranno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) È stato sottoscritto il contrattointeraziendale tra leGarpe, Gpa, Gt e le organizzazioni sindacali Femca Cisl e Filctem Cgil e le rispettive Rsu. Dell'beneficeranno ...

Advertising

fisco24_info : Gucci: accordo sull'integrativo per le pelletterie in Toscana: Siglato tra Garpe, Gpa e Gt con i sindacati per 1.50… - rep_firenze : Firenze, la quattordicesima all'improvviso per 1.500 lavoratori: accordo nella filiera Gucci - iNico10010 : @ernesto_aloia @F1Daviderusso Sul prestigio del brand non si discute sono d’accordo ci sta che i prezzi siano più a… -