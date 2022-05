Filiucchi | “Sacco che giocatore | va in ritiro con Spalletti”

(Di giovedì 26 maggio 2022) Coli Saco è stato il protagonista dei playout tra Napoli e Genoa, con due gol ha contribuito alla salvezza degli azzurri. Il centrocampista classe 2002 è stato decisivo con le sue prestazioni nel doppio confronto con in Genoa che retrocede anche con la Primavera. Il Napoli invece resta in Primavera 1. Secondo Francescoex direttore sportivo del Lecco “Saco è pronto per andare incon. È strutturato fisicamente. Un gran bel“. A Sportitalia,ha aggiunto: “Ambrosino e Saco si candidano ad andare incol Napoli di. Credo che il tecnico azzurro potrà attingere dal settore Primavera dato che il livello tecnico si è alzato moltissimo negli ultimi tempi“. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su ...

