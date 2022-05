Domenica In Show in onda il 27 maggio con Mara Venier, ospiti d’eccezione per i 30 anni del programma Rai (Di giovedì 26 maggio 2022) Domenica In compie 30 anni e festeggia in grande stile. Un compleanno speciale, perché in realtà il trentennio tondo scatterebbe dal 1993. Capiamo insieme chi saranno i protagonisti della serata e perché è importante festeggiare questa ricorrenza. Mara Venier agli esordi: i primi passi a Domenica In nel 1993 Era il 1993 quando Mara Venier esordiva come conduttrice di Domenica In al fianco di Luca Giurato. Sulle sue spalle un’ingombrante eredità: quella di Pippo Baudo, volto Rai tra i più amati, che totalizza nel tempo 13 conduzioni del programma. La sfida che raccoglie Mara Venier è quella di riportare Domenica In a grandi risultati di Audience, temporaneamente battuti dalla ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 26 maggio 2022)In compie 30e festeggia in grande stile. Un compleanno speciale, perché in realtà il trentennio tondo scatterebbe dal 1993. Capiamo insieme chi saranno i protagonisti della serata e perché è importante festeggiare questa ricorrenza.agli esordi: i primi passi aIn nel 1993 Era il 1993 quandoesordiva come conduttrice diIn al fianco di Luca Giurato. Sulle sue spalle un’ingombrante eredità: quella di Pippo Baudo, volto Rai tra i più amati, che totalizza nel tempo 13 conduzioni del. La sfida che raccoglieè quella di riportareIn a grandi risultati di Audience, temporaneamente battuti dalla ...

chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiam… - marcoluci1 : RT @Nic_dls00: #DomenicaInShow e una grande festa per #MaraVenier ?????? - raspa90 : RT @tvblogit: Mara Venier stasera al Tg1 – Anteprima TvBlog - SerieTvserie : Mara Venier stasera al Tg1 – Anteprima TvBlog - tvblogit : Mara Venier stasera al Tg1 – Anteprima TvBlog -