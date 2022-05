Capelli 2022 | le acconciature dell’estate sono un gioiello

Leggi su amica

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ma anche di perle, d’oro e d’argento. Aggiungere fermagliaiè la tendenza. Un gioco di riflessi preziosi, che illumina la chioma e la impreziosisce con mollette, cerchietti e dettagli ricercati. Un mood alla Bridgerton, ma non solo. L’estate, infatti, è il momento perfetto per lasciare la chioma in libertà. E trovare l’ispirazione tanto nell’eleganza educata di perle e cristalli, quanto nell’audace spensieratezza di anelli argentati sparsi sulle trecce. Per ogni acconciatura il suo, dunque. Purché, naturalmente, mollette di cristalli e fermagli dorati siano distribuiti sulla chioma in modo creativo. Anche in questo caso, le tendenzeraccontano visioni opposte delle pettinature ...