Buon viaggio a De Mita | l’ultimo testimone

La scomparsa di Ciriaco De Mita puó essere l'occasione per riflettere sul sistema politico italiano. Il segretario della Dc era il testimone di un'Italia che non c'è più, quella della guerra fredda, dove la cultura era necessaria per fare politica. De Mita inizia a occuparsene all'Università "Cattolica" di Milano, dove è tra i fondatori della corrente democristiana della Base". Animatore è un ex partigiano, Giovanni "Albertino" Marcora, al quale quando il 5 maggio del 1982 un giornalista della Rai domanda: "Perché lei, lombardo, sostiene come segretario della Dc il campano Ciriaco De Mita?", risponde: "Perché l'intelligenza non ha una connotazione geografica". Gli anni Ottanta si aprono con il terremoto dell'Irpinia che causa quasi 3 mila morti e 9 mila feriti. Lo Stato stanzierà oltre 60 mila miliardi di lire nella ...

