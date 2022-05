Autopalio: a fuoco camion carico di patate. Superstrada bloccata per tutta la notte (Di giovedì 26 maggio 2022) Ha preso fuoco un tir carico patate sull'Autopalio, fra Poggibonsi e San Donato in Poggio. La Superstrada è rimasta chiusa tutta la notte tratto in direzione di Firenze. E' stata riaperta stamani, 26 maggio 2022, intorno alle 7 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 26 maggio 2022) Ha presoun tirsull', fra Poggibonsi e San Donato in Poggio. Laè rimasta chiusalatratto in direzione di Firenze. E' stata riaperta stamani, 26 maggio 2022, intorno alle 7 L'articolo proviene da Firenze Post.

