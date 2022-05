Alessia Marcuzzi | no vabbè… semplicemente pazzesca | Così ha sconvolto Roma

Leggi su newstv

(Di giovedì 26 maggio 2022)sta stregando il web: la conduttrice hala capitale sfilando come una vera diva.è una delle conduttrici più conosciute e amate degli ultimi anni. Nata anel 1972, ha avuto un passato da modella per poi approdare in televisione all’inizio degli anni novanta.(web source)Il suo primo show è stato “Attenti al dettaglio”, seguito dalla trasmissione sportiva “Qui si gioca” in veste di valletta, su Telemontecarlo. Nel 1994 ha affiancato Gigi Sabani nella conduzione de “Il grande gioco dell’oca”, apparendo in Rai per la prima volta. Nello stesso anno, ha debuttato come attrice nei film “Chicken Park”, in un piccolo cameo, e “Tra noi due tutto è finito”. Nel 1995 è ...