Voci dal carcere: a Pozzuoli va in scena la poesia (Di mercoledì 25 maggio 2022) LA poesia IN carcere: Su proposta di Adriana Intilla, funzionaria giuridico-pedagogica della Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, le insegnanti della scuola carceraria, capitanate dalla prof. Angela Cicala, hanno portato in scena un commovente spettacolo dal titolo "Nudarsi – Incroci di poesia". Alcune detenute, insieme a due attrici, Anna e Clara Bocchino e alla musicista Marilena Vitale, sono Il Blog di Giò.

