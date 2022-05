Strage Texas: cosa è successo e chi è l'autore (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si può parlare di vera e propria Strage rispetto a quanto accaduto in Texas. Un giovane uomo, a mezzogiorno del 24 maggio, ha aperto il fuoco in una scuola elementare di Uvalde e ha causato 21 morti. Si tratta di 19 bambini e 2 docenti di un complesso scolastico che ospita circa 600 studenti. Una notizia che ha sconvolto gli Usa e che, in maniera beffarda, arriva quando mancavano solo due giorni dalla fine dell'anno scolastico. Strage Texas: chi è l'autore Il responsabile di quanto accaduto è un ragazzo di diciott'anni. In base alle notizie emerse, si tratta di uno studente che frequentava la struttura scolastica. Quest'ultima comprendeva anche un liceo. Colui che ha sparato, prima di rendersi responsabile di quanto accaduto, ha sparato anche alla nonna. La sessantaseienne risulta essere ricoverata ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si può parlare di vera e propriarispetto a quanto accaduto in. Un giovane uomo, a mezzogiorno del 24 maggio, ha aperto il fuoco in una scuola elementare di Uvalde e ha causato 21 morti. Si tratta di 19 bambini e 2 docenti di un complesso scolastico che ospita circa 600 studenti. Una notizia che ha sconvolto gli Usa e che, in maniera beffarda, arriva quando mancavano solo due giorni dalla fine dell'anno scolastico.: chi è l'Il responsabile di quanto accaduto è un ragazzo di diciott'anni. In base alle notizie emerse, si tratta di uno studente che frequentava la struttura scolastica. Quest'ultima comprendeva anche un liceo. Colui che ha sparato, prima di rendersi responsabile di quanto accaduto, ha sparato anche alla nonna. La sessantaseienne risulta essere ricoverata ...

