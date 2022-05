Sonia Bruganelli lavorerà con un ex Grande Fratello Vip 6 e accusa l’Isola 16 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sonia Bruganelli non è di certo una persona diplomatica. Anzi, è una donna molto diretta, che non le manda certo a dire. L’ha dimostrato durante il suo operato come opinionista del Grande Fratello Vip 6 e lo sta facendo tutt’ora. In una lunga intervista al settimanale Chi non si è risparmiata per nessuno: Adriana Volpe, l’Isola dei Famosi 16, il GF. Scopriamo che cosa ha detto. Un ex vippone pronto a lavorare con Sonia Bruganelli: di chi si tratta? La moglie di Paolo Bonolis non si è ancora ripresa del tutto dal reality di Canale 5. Ancora si sveglia la notte con l’ansia per il salvataggio da fare in puntata. Ma non solo, nonostante l’accresciuta notorietà data dalla vetrina Mediaset, si sente ormai “una succursale dei concorrenti”, perché conosce tutti gli agenti, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 25 maggio 2022)non è di certo una persona diplomatica. Anzi, è una donna molto diretta, che non le manda certo a dire. L’ha dimostrato durante il suo operato come opinionista delVip 6 e lo sta facendo tutt’ora. In una lunga intervista al settimanale Chi non si è risparmiata per nessuno: Adriana Volpe,dei Famosi 16, il GF. Scopriamo che cosa ha detto. Un ex vippone pronto a lavorare con: di chi si tratta? La moglie di Paolo Bonolis non si è ancora ripresa del tutto dal reality di Canale 5. Ancora si sveglia la notte con l’ansia per il salvataggio da fare in puntata. Ma non solo, nonostante l’accresciuta notorietà data dalla vetrina Mediaset, si sente ormai “una succursale dei concorrenti”, perché conosce tutti gli agenti, ...

