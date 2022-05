Rdc: Renzi, 'per combattere la povertà serve creare lavoro non sussidi' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag (Adnkronos) - "Il lavoro va pagato meglio ma ci deve essere, deve essere la base della nostra società: non si può continuare a mettere 21 miliardi in reddito di cittadinanza" . Lo ha detto Matteo Renzi presentando 'il Mostro' a Genova. "Per combattere la povertà serve la capacità di creare lavoro, non sussidi. Io sono contro la povertà ma non si esce dalla povertà dando un sussidio -ha spiegato il leader di Iv-. Se c'è un problema demografico in Italia è anche e soprattutto perché non esiste e non si crea abbastanza lavoro. I nostri ragazzi devono essere educati a diventare cittadini del mondo e scommettere su formazione e merito". Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag (Adnkronos) - "Ilva pagato meglio ma ci deve essere, deve essere la base della nostra società: non si può continuare a mettere 21 miliardi in reddito di cittadinanza" . Lo ha detto Matteopresentando 'il Mostro' a Genova. "Perlala capacità di, non. Io sono contro lama non si esce dalladando uno -ha spiegato il leader di Iv-. Se c'è un problema demografico in Italia è anche e soprattutto perché non esiste e non si crea abbastanza. I nostri ragazzi devono essere educati a diventare cittadini del mondo e scommettere su formazione e merito".

carlosibilia : Ecco il mondo reale, che Renzi/Meloni/Salvini non capiranno mai. #redditodicittadinanza #rdc - g_brescia : #RdC Qualche dato di ieri dall'#Inps: ad aprile le famiglie che hanno percepito reddito e pensione di cittadinanza… - morgana_mlts : Ma Renzi che ritiene inutile e dispendioso il RDC è lo stesso che ha sempre votato contro la riduzione della spesa… - Ariel48536344 : RT @stebaraz: Che Renzi non fosse neanche lontanamente di sinistra lo si poteva capire il primo giorno che aprì la bocca. Proporre l'aboliz… - TV7Benevento : Rdc: Renzi, 'per combattere la povertà serve creare lavoro non sussidi' - -