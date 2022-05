Procida 2022: le aree marine di tutta Italia per salvare la biodiversità (Di mercoledì 25 maggio 2022) Procida 2022: dal 26 al 29 maggio “La Sapienza della Folla”, un ciclo di seminari itineranti con il “Regno di Nettuno” per favorire la citizen science, combattere le fake news e avvicinare il grande pubblico alla conoscenza e alla tutela del patrimonio sommerso. Contro la diffusione delle fake news e per promuovere la tutela della Leggi su 2anews (Di mercoledì 25 maggio 2022): dal 26 al 29 maggio “La Sapienza della Folla”, un ciclo di seminari itineranti con il “Regno di Nettuno” per favorire la citizen science, combattere le fake news e avvicinare il grande pubblico alla conoscenza e alla tutela del patrimonio sommerso. Contro la diffusione delle fake news e per promuovere la tutela della

Advertising

teleischia : A PROCIDA 2022 LE AREE MARINE DI TUTTA ITALIA PER SALVARE LA BIODIVERSITÀ - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - A Procida 2022 le aree marine di tutta Italia per salvare la biodiversità - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - A Procida 2022 le aree marine di tutta Italia per salvare la biodiversità - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - A Procida 2022 le aree marine di tutta Italia per salvare la biodiversità - apetrazzuolo : NEWS - A Procida 2022 le aree marine di tutta Italia per salvare la biodiversità -