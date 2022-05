Meghan Markle, il padre Thomas ricoverato d’urgenza. Ma per ora la duchessa tace: «Imperdonabile» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Thomas Markle, padre 77enne di Meghan Markle, è stato ricoverato d’urgenza, si sospetta a causa di un ictus. “Mio padre si sta riprendendo in ospedale. Chiediamo il rispetto della privacy per la famiglia, la sua salute e il suo benessere. Ha solo bisogno di riposare”, ha detto la figlia. La figlia 57enne Samantha, si intende, sorellastra di Meghan: la 40enne duchessa di Sussex per ora non ha rilasciato dichiarazioni. Dalla villa Californiana di Montecito in cui vive con il principe Harry e i figli Archi e Lilibeth Diana è silenzio assoluto. E Samantha accusa: il comportamento di Meghan è “Imperdonabile”. Meghan E HARRY, 4 ANNI DI MATRIMONIO: COSA RESTA DELLA FAVOLA? In barella con la ... Leggi su amica (Di mercoledì 25 maggio 2022)77enne di, è statod’urgenza, si sospetta a causa di un ictus. “Miosi sta riprendendo in ospedale. Chiediamo il rispetto della privacy per la famiglia, la sua salute e il suo benessere. Ha solo bisogno di riposare”, ha detto la figlia. La figlia 57enne Samantha, si intende, sorellastra di: la 40ennedi Sussex per ora non ha rilasciato dichiarazioni. Dalla villa Californiana di Montecito in cui vive con il principe Harry e i figli Archi e Lilibeth Diana è silenzio assoluto. E Samantha accusa: il comportamento diè “”.E HARRY, 4 ANNI DI MATRIMONIO: COSA RESTA DELLA FAVOLA? In barella con la ...

