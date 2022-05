Manolas | «Chiedete a De Laurentiis perché ho lasciato il Napoli Ci sono stati problemi col club»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 25 maggio 2022) In occasione della finale di Conference League tra la Roma e il Feyenoord in programma stasera, La Repubblica intervista Kostas. Nel 2018, grazie al suo colpo di testa la Roma vinse contro il Barcellona, aggiudicandosi la semifinale di Champions League. L’ex difensore delricorda quella serata, ma soprattutto, parla del suo addio aldi Dee, in generale, della sua esperienza in azzurro. «Il primo anno con Ancelotti non era iniziato male. Ma se poi non arrivano i risultati è naturale che i tifosi se la prendano soprattutto con i nuovi acquisti. Alla fine con Gattuso avevamo vinto la Coppa Italia, l’anno dopo abbiamo perso la Champions per una partita sbagliata, e durante la stagione ci erano mancati giocatori fortissimi come Osimhen, Koulibaly, Mertens…». A gennaio 2022 ha deciso di andare ...