“Malata e brutta”, Luca Trapanese e quelle offese in spiaggia alla figlia Alba (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Qualche giorno fa ero al mare con Alba. Giocavamo alle giostre in spiaggia. Si è avvicinato un bimbo e, senza minimi termini, mi ha detto che secondo la sua mamma Alba è Malata e anche brutta”, con queste parole Luca Trapanese ha raccontato quello che gli è successo mentre si trovava con sua figlia, durante un pomeriggio spensierato a Scauri (Latina). Vi raccomandiamo... Luca Trapanese: "Non è detto che chi ha disabilità sia infelice" - INTERVISTA Accoglienza, amore, diversità: c'è tutto questo nel nuovo libro di Luca Trapanese, che ci ha rilasciato un'intervista: "Il mio desiderio era racc... ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Qualche giorno fa ero al mare con. Giocavamo alle giostre in. Si è avvicinato un bimbo e, senza minimi termini, mi ha detto che secondo la sua mammae anche”, con queste paroleha raccontato quello che gli è successo mentre si trovava con sua, durante un pomeriggio spensierato a Scauri (Latina). Vi raccomandiamo...: "Non è detto che chi ha disabilità sia infelice" - INTERVISTA Accoglienza, amore, diversità: c'è tutto questo nel nuovo libro di, che ci ha rilasciato un'intervista: "Il mio desiderio era racc... ...

thepuchiherald : RT @Manuela9679: @AlbertoLetizia2 Il 'vero problema' è che il bambino ha riferito che è stato sua madre a dire che Alba fosse malata e anch… - salvfor3 : RT @AlbertoLetizia2: Un bimbo in spiaggia si avvicina a Luca Trapanese, assessore comunale di Napoli, e gli dice che per la sua mamma Alba,… - domenicomarock : RT @fraversion: «Alba è malata e brutta, me lo ha detto mamma». Siete già così scemi col botto e coglioni voi, risparmiate almeno ai vostr… - FAmmollo : RT @AlbertoLetizia2: Un bimbo in spiaggia si avvicina a Luca Trapanese, assessore comunale di Napoli, e gli dice che per la sua mamma Alba,… - Poldoncino : RT @gayit: 'È malata e brutta'. Offese ad Alba, figlia di Luca Trapanese -