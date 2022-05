Advertising

Affaritaliani : Luiss e Arpal lanciano corso a sostegno export Pmi umbre -

Questi gli obiettivi del progetto formativo ideato dallaBusiness School in collaborazione conUmbria. Una collaborazione particolarmente significativa come spiega Raffaele Oriani, ...... percorso executive dedicato a imprenditori e manager umbri, frutto dell'accordo di collaborazione siglato tra UniversitàUmbria. Tradotto in lingua nostrana: L'iniziativa mira a ...Roma, 25 mag. (askanews) - Potenziare le competenze delle piccole e medie imprese umbre in termini di export, internazionalizzazione e ...Potenziare le competenze delle piccole e medie imprese del territorio regionale in termini di export, internazionalizzazione e rafforzamento degli investimenti in innovazione e transizione ecologica, ...