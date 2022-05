LIVE Roma-Feyenoord 0-0, Finale Conference League 2022 in DIRETTA: Mkhitaryan parte titolare! (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.53 parte la cerimonia per la Finale. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 Inno della Roma in corso all’Olimpico, dove gli spettatori la guarderanno dai maxi schermi. 20.40 Il Feyenoord è imbattuto in 12 partite di UEFA Conference League. 20.35 La Roma ha perso solo due delle 12 partite di UEFA Conference League. 20.30 Per il Feyenoord la vittoria sarebbe il quarto titolo europeo, dopo la Coppa dei Campioni nel 1969/70 e la Coppa UEFA nel 1973/74 e nel 2001/02. 20.25 Per la Roma, la vittoria del trofeo sarebbe il secondo in termini di Coppe europee. 20.20 Entrano i campi i giocatori per il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.53la cerimonia per la. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 Inno dellain corso all’Olimpico, dove gli spettatori la guarderanno dai maxi schermi. 20.40 Ilè imbattuto in 12 partite di UEFA. 20.35 Laha perso solo due delle 12 partite di UEFA. 20.30 Per illa vittoria sarebbe il quarto titolo europeo, dopo la Coppa dei Campioni nel 1969/70 e la Coppa UEFA nel 1973/74 e nel 2001/02. 20.25 Per la, la vittoria del trofeo sarebbe il secondo in termini di Coppe europee. 20.20 Entrano i campi i giocatori per il ...

Advertising

SkySport : Tutto l'Olimpico canta prima della finale ??? @vanessadv2001 ? FINALE CONFERENCE LEAGUE Roma-Feyenoord Live su Sky… - angelomangiante : Stadio di Tirana. Davanti c'è Piazza Italia. L'architetto Casamonti che ha progettato l'impianto è italiano. Tanti… - WittyTV : ESCLUSIVO: Siamo andati dietro le quinte del “Mondo Sangio Tour Live 2022” e abbiamo intervistato per voi Sangiovan… - Footbal80571477 : GOLive???? UEFA Europa Conference League AS Roma vs Feyenoord Rotterdam Live ?????????? ??????????????? - cfc12 : RT @SkySport: Tutto l'Olimpico canta prima della finale ??? @vanessadv2001 ? FINALE CONFERENCE LEAGUE Roma-Feyenoord Live su Sky Sport Uno… -