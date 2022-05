Kate Moss difende Johnny Depp | ' Spinta? No | corse ad aiutarmi'

Advertising

CaterinaCabrel1 : RT @gvllesbae: letteralmente, kate moss è stata neanche 5 minuti e ha asfaltato Amber e le sue bugie che donna CHE DONNA #JusticeForJohnnyD… - TomellisW : RT @stella009500: Miss Kate Moss come asfalta lei manco le aziende stradali....?? #JusticeForJohnnyDepp #KateMoss #JohnnyDepp - TomellisW : RT @Ella82033002: #JusticeForJohnnyDepp Kate Moss che si collega e da della bugiarda davanti a tutto il mondo ad Amber Heard - TomellisW : RT @AshlinLuce: Se avessi interrogato io Kate Moss lei avrei chiesto zia ma perché vi siete lasciati eravate così aesthetic ???? - TomellisW : RT @adrsaccount: Kate Moss tu sarai per sempre famosa -

Johnny Depp e le regine di cuori. Che lo difendono New York, 25 maggio 2022 -ha difeso Johnny Depp, la modella ha smentito quanto aveva insinuato l'ex moglie dell'attore, Amber Heard, cioè che Johnny aveva scaraventato dalle scale la top model anni prima. Laha ...Nella dura battaglia legale che oppone la star di Hollywood, Johnny Depp, e l'ex moglie Amber Heard, è arrivato il giorno della deposizione della top model britannica. La storica ex dell'attore ha smentito che il suo ex compagno l'abbia spinta giù da una scala durante una vacanza in Giamaica negli anni della loro relazione. Episodio, questo, citato dalla ...A pochissimi giorni dalla conclusione del processo più mediatico di sempre, siamo giunti al gran finale: la deposizione della modella Kate Moss. L'ex fidanzata di Johnny Depp è stata chiamata a deporr ...New York, 25 maggio 2022 - Kate Moss ha difeso Johnny Depp, la modella ha smentito quanto aveva insinuato l'ex moglie dell'attore, Amber Heard, cioè che Johnny aveva scaraventato dalle scale la top mo ...