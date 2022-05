Inter, Sensi rientra dal prestito alla Sampdoria (Di mercoledì 25 maggio 2022) Campionato finito, è ora di staccare la spina e ricaricarsi in vista di una stagione (2022/2023) che inizierà con due settimane di anticipo per via del Mondiale in Qatar che prenderà il via nel mese di novembre. Per quanto riguarda la questione prestito, Stefano Sensi è tra quei calciatori che rientreranno alla base, in questo caso all’Inter. Il blucerchiato doveva rappresentare l’occasione del riscatto, che però non c’è stato. Il centrocampista marchigiano infatti, è stato ancora tormentato da tanti infortuni che non gli hanno permesso di rendere e giocarsi al meglio le sue carte. C’è da capire adesso come si evolverà la situazione. Inter, Sensi torna dal prestito: centrocampo da rinforzare. Si pensa ad Asslani L’Inter in verità deve rinforzare il ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Campionato finito, è ora di staccare la spina e ricaricarsi in vista di una stagione (2022/2023) che inizierà con due settimane di anticipo per via del Mondiale in Qatar che prenderà il via nel mese di novembre. Per quanto riguarda la questione, Stefanoè tra quei calciatori che rientrerannobase, in questo caso all’. Il blucerchiato doveva rappresentare l’occasione del riscatto, che però non c’è stato. Il centrocampista marchigiano infatti, è stato ancora tormentato da tanti infortuni che non gli hanno permesso di rendere e giocarsi al meglio le sue carte. C’è da capire adesso come si evolverà la situazione.torna dal: centrocampo da rinforzare. Si pensa ad Asslani L’in verità deve rinforzare il ...

Advertising

cmdotcom : La #Sampdoria perde i pezzi in vista dell'Inter: allenamento a parte per #Caputo, out pure Conti, #Sensi e Giovinco… - serieB123 : SerieB Monza, doppio regalo promozione: due colpi da Inter e Milan - Filippo923 : @Gazzetta_it La grande sfida di Sensi: riprenderei l'infermeria dell'Inter* - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: La grande sfida di Sensi: riprendersi l’Inter #calciomercato - murieIismo : Fa prima l'Ucraina a riprendersi Mariupol che Sensi a riprendersi l'inter -