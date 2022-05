(Di mercoledì 25 maggio 2022) "A differenza di quanto afferma De, mi concentro sulle cose da fare per il bene del calcio italiano". Così il Presidente dellaGabriele, raggiunto telefonicamente a Tirana per ...

Advertising

gdstwits : La replica di Gravina dopo le parole di De Laurentiis:” Inaccettabile” - gaetanostaglian : RT @armcopp: De Laurentiis non le manda a dire a Gravina, Infantino e Ceferin. E sostanzialmente, ha ragione. - gtogna : RT @CalcioFinanza: #Gravina replica a De Laurentiis: «Proponga qualcosa di serio» - lifestyleblogit : Gravina a De Laurentiis: 'Inaccettabile che si inveisca contro Governo, Uefa e Figc' - - gdstwits : De Laurentiis:” Gravina ? Non ha fatto mai niente”. Politici italiani? Una disgrazia” -

Intervenuto all'incontro sui 130 anni del quotidiano Il Mattino a Palazzo Reale, Aurelio Deè un fiume in piena contro Gabriele, presidente della FIGC dal 2018. Il patron degli azzurri, puntando il dito contro il dirigente, ci è andato giù pesante non tirandosi indietro a ...risponde a De: "Non posso accettare inveisca così". Le parole del presidente FIGC Gabrielereplica a Derilasciando le seguenti dichiarazioni all'Adnkronos. Queste le sue parole: "A differenza di quanto afferma De, mi concentro sulle cose da fare per il bene ...Non è una pellicola cinematografica prodotta dal noto’imprenditore , ma sono le conclusioni durante l’annversario del quotidiano ‘Il Mattino di napoli’ da parte del presidente della SSC Calcio Napoli ...Roma, 25 mag. (Adnkronos) - A differenza di quanto afferma De Laurentiis, mi concentro sulle cose da fare per il bene del calcio italiano". Così il Presidente della Figc Gabriele Gravina, raggiunto ...