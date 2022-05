Dybala, c’è una sola offerta ufficiale: non è dall’Inter (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per Paulo Dybala ci sarebbe l’interesse concreto solamente di una squadra, ma questa a sorpresa non è l’Inter Una telenovela che dura ormai due due anni. Il futuro di Paulo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per Pauloci sarebbe l’interesse concretomente di una squadra, ma questa a sorpresa non è l’Inter Una telenovela che dura ormai due due anni. Il futuro di Paulo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

AlfredoPedulla : Riunione Inter i punti: a) priorità #Bremer (da quattro mesi); b) #Asllani nel mirino (da oltre un mese, con il… - AlfredoPedulla : Su #Dybala ripetiamo: a) vuole restare in #Italia; b) oggi aspetta solo l’#Inter; c) aprirà all’estero (quanti nomi… - AlfredoPedulla : #Dybala: a) chi non ne ha mai parlato, in qualche modo dovrà parlarne; b) chi ha detto “non andrà lì” è giusto che… - baol66 : @rinnovoGigio Non c'è, a memoria storica, di uno che viene dagli innominabili che abbia fatto bene all'#inter . Sti… - LuigiBevilacq17 : RT @_bando10: Ma bastaaa! L’accordo tra la Juve e Dybala è TOTALE da ottobre. Mancano degli aspetti burocratici che riguardano l’agente del… -