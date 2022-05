Borsa: Milano in rialzo dello 0,8% con i bancari e l'energia (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Borsa di Milano, così come le altre Piazze europee, conferma la buona intonazione dell'avvio con il il Ftse Mib che guadagna lo 0,8% a 24.065 punti. Lo spread tra Btp e Bund, sceso a 196 punti, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladi, così come le altre Piazze europee, conferma la buona intonazione dell'avvio con il il Ftse Mib che guadagna lo 0,8% a 24.065 punti. Lo spread tra Btp e Bund, sceso a 196 punti, ...

Borsa: Milano in rialzo dello 0,8% con i bancari e l'energia La Borsa di Milano, così come le altre Piazze europee, conferma la buona intonazione dell'avvio con il il Ftse Mib che guadagna lo 0,8% a 24.065 punti. Lo spread tra Btp e Bund, sceso a 196 punti, risale ...