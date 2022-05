Andrea Dovizioso esalta il Mugello, Razali annuncia: “Lo supporteremo” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Gran Premio d’Italia della MotoGP è ormai alle porte. Sono otto i piloti italiani che infestano la classe regina delle due ruote e tra questi c’è anche Andrea Dovizioso. Il pilota del team satellite della Yamaha vuole ben figurare nella corsa casalinga, nonostante i problemi palesati in questo avvio di Motomondiale. Razlan Razali, numero uno del team, ha confermato il massimo appoggio per il centauro italiano. Andrea Dovizioso e Razlan Razali verso il Mugello Il Mugello per gli italiani è certamente una gara speciale. Forse la più importante in quanto si corre in casa. Andrea Dovizioso, pilota del team Yamaha WithU, non ha nascosto la sua adrenalina in vista della corsa del nostro Paese parlando di quanto sia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Gran Premio d’Italia della MotoGP è ormai alle porte. Sono otto i piloti italiani che infestano la classe regina delle due ruote e tra questi c’è anche. Il pilota del team satellite della Yamaha vuole ben figurare nella corsa casalinga, nonostante i problemi palesati in questo avvio di Motomondiale. Razlan, numero uno del team, ha confermato il massimo appoggio per il centauro italiano.e Razlanverso ilIlper gli italiani è certamente una gara speciale. Forse la più importante in quanto si corre in casa., pilota del team Yamaha WithU, non ha nascosto la sua adrenalina in vista della corsa del nostro Paese parlando di quanto sia ...

Advertising

MotorcycleSp : Andrea Dovizioso ha criticato la sua moto e Razlan Razali ne è consapevole e ora ha garantito, al vi... #MotoGP… - corsedimoto : ANDREA DOVIZIOSO al Mugello per dare una svolta a questa stagione MotoGP. Atmosfera tesa ai box con Razlan Razali.… - Deepestpurple81 : RT @zdravkost: #MugelloMonday Dani Pedrosa (Repsol Honda) leading Pol Espargaro (Tech 3) and Andrea Dovizioso (Ducati) at Mugello. #MotoGP… - MotorcycleSp : Autore di sei podi al Mugello, uno dei quali è stato una vittoria, Andrea Dovizioso torna in un post... #MotoGP… - sportal_it : Andrea Dovizioso getta la maschera sul Gp d'Italia -