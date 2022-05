Windows 10: la versione 20H2 non verrà più aggiornata (Di martedì 24 maggio 2022) Il ciclo del Patch Tuesday di questo mese porta non solo nuovi aggiornamenti per i dispositivi Windows, ma anche la fine del ciclo di vita di Windows 10 versione 20H2. Senza mezzi termini, gli aggiornamenti cumulativi rilasciati sono gli ultimi per questa particolare versione di Windows 10, i dispositivi ancora in esecuzione devono essere aggiornati a una versione più recente per continuare a essere riparati con nuove patch e miglioramenti. Inutile dire che rimanere con Windows 10 versione 20H2 non è affatto una buona idea, poiché eventuali vulnerabilità della sicurezza verrebbero scoperte e rimarrebbero irrisolte. Microsoft consiglia di aggiornare il vostro dispositivo al più presto Anche Microsoft consiglia agli ... Leggi su tuttotek (Di martedì 24 maggio 2022) Il ciclo del Patch Tuesday di questo mese porta non solo nuovi aggiornamenti per i dispositivi, ma anche la fine del ciclo di vita di10. Senza mezzi termini, gli aggiornamenti cumulativi rilasciati sono gli ultimi per questa particolaredi10, i dispositivi ancora in esecuzione devono essere aggiornati a unapiù recente per continuare a essere riparati con nuove patch e miglioramenti. Inutile dire che rimanere con10non è affatto una buona idea, poiché eventuali vulnerabilità della sicurezza verrebbero scoperte e rimarrebbero irrisolte. Microsoft consiglia di aggiornare il vostro dispositivo al più presto Anche Microsoft consiglia agli ...

