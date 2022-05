Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2022 ore 19:15 (Di martedì 24 maggio 2022) Viabilità DEL 24 MAGGIO 2022 ORE 19:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE ANCORA BLOCCATA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA CASSIA E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA. SULLA TANGENZIALE SI STA IN CODA TRA CORSO DI FRANCIA E LA CIRCONVALLazioNE SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. SPOSTIAMOCI SULL’AUTOSTRADA A91 Roma-FIUMICINO, SUL TRATTO INTERNO, DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA VIA ISACCO NEWTON E L’INTERSEZIONE CON LA CRISTOFORO COLOMBO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SI PROCEDE IN COLONNA SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA NELLE DUE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 maggio 2022)DEL 24 MAGGIOORE 19:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE ANCORA BLOCCATA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA CASSIA E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA. SULLA TANGENZIALE SI STA IN CODA TRA CORSO DI FRANCIA E LA CIRCONVALNE SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. SPOSTIAMOCI SULL’AUTOSTRADA A91-FIUMICINO, SUL TRATTO INTERNO, DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA VIA ISACCO NEWTON E L’INTERSEZIONE CON LA CRISTOFORO COLOMBO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SI PROCEDE IN COLONNA SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA NELLE DUE ...

Advertising

leonardoarcang3 : Quello che ironizzano sul comunicato non hanno neanche lontanamente capito cosa è #Roma. A parte che l’olimpico sar… - leonardoarcang3 : @LucioMM1 @gspazianitesta Probabilmente perché i dipendenti vogliono vedere la partita e perché in caso di vittoria… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2022 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #24-05-2022 - romalifenews : Una futile lite per la viabilità e i due fratelli, di 21 e 19 anni, sono stati accusati di aver agito con modalità… - TuttoSuRoma : RT @TuttoSuRoma: #Roma, il Comune si arrende sulle strade consolari. Gestione affidata all'Anas -