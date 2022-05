ULTIM’ORA – Visite mediche concluse per Mathias Olivera: manca solo la firma con il Napoli (Di martedì 24 maggio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 15:05 – Mathias Olivera ha appena concluso le Visite mediche: sorrisi e foto con i tifosi del Napoli presenti all’esterno di Villa Stuart. Adesso manca solo la firma e poi sarà annunciato come nuovo giocatore del Napoli È arrivato a Villa Stuart a Roma il nuovo acquisto del Napoli Mathias Olivera per sottoporsi alle consuete Visite mediche. FOTO: Olivera a Villa Stuart Il terzino sinistro classe ’97 è partito oggi da Madrid e firmerà tra oggi e domani alla FilmAuro un contratto quinquennale con il club di Aurelio De Laurentiis. Si prevedono 1,3 milioni di euro a stagione, con un ingaggio che crescerà fino a ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 24 maggio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 15:05 –ha appena concluso le: sorrisi e foto con i tifosi delpresenti all’esterno di Villa Stuart. Adessolae poi sarà annunciato come nuovo giocatore delÈ arrivato a Villa Stuart a Roma il nuovo acquisto delper sottoporsi alle consuete. FOTO:a Villa Stuart Il terzino sinistro classe ’97 è partito oggi da Madrid e firmerà tra oggi e domani alla FilmAuro un contratto quinquennale con il club di Aurelio De Laurentiis. Si prevedono 1,3 milioni di euro a stagione, con un ingaggio che crescerà fino a ...

ULTIM'ORA SKY - Domani le visite mediche di Mathias Olivera con il Napoli! Variazioni rispetto all'accordo iniziale Mathias Olivera - Napoli, domani le visite mediche Secondo quanto raccolto dai colleghi di Sky Sport, domani si terranno le visite mediche del terzino sinistro uruguaiano Mathias Olivera con il