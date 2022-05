Ucraina | M5S in aula Senato | Draghi riferisca prima di Consiglio Ue

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il M5S ha chiesto inaluna modifica al calendario dei lavori del. "In vista deleuropeo straordinario, riteniamo che il presidentedebba passare in Parlamento per concordare con il Parlamento la linea da portare in Europa", ha detto la capogruppo Mariolina Castellone.

Advertising

riotta : Costa 300.000 euro al #M5S la comunicazione di Beppe Grillo che spiega, dal blog, che Putin ha ragione e le democra… - AndreaMarcucci : Noi del Pd dobbiamo mettere una cosa in chiaro con i possibili alleati.Intese elettorali si possono fare solo conco… - fattoquotidiano : Ucraina, Crippa (M5s): “Nuovo voto sull’invio di armi, nella risoluzione di marzo il governo si era impegnato alla… - ferrario50 : @PoliticaPerJedi Nella prossima legislatura, effetto Ucraina: governo 'pacifista'! M5s, Lega, Berlusconi, frattagli… - VentagliP : RT @kokonews5: La guerra che non si vede. -

... la svolta reazionaria sulla giustizia e l'elmetto sulla guerra inLetta si iscrive al ... coltivata con una certa mitologica nostalgia di Conte, di contribuire nella conversione delda ...CRISI- PD/ Alleanza a pezzi, ora Letta pensa di staccare la spina a Draghi ENRICO LETTA A OGGI ... Allora c'era ancora il dibattito su alcune parti dell', come la Crimea e parte del Donbass. ...Roma, 24 mag. Il M5S ha chiesto in aula al Senato una modifica al calendario dei lavori del Senato. "In vista del Consiglio europeo straordinario, riteniamo che ...Gli hanno già rovinato la festa una volta quando in ballo per lui c’era il settennato al Quirinale. E adesso Mario Draghi è preoccupato che siano pronti a dargli il resto, a sfregiargli fama e carrier ...